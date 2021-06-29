20 sanık hakkında dava açıldı, örgüte ait 55 milyon liraya el konuldu

DEAŞ terör örgütünün çatışmalı bölgelerdeki elemanlarına takviye edilmek üzere Türkiye üzerinden havale yöntemiyle Arap ülkelerine yüklü miktarda şüpheli para transferleri yapıldığı istihbarat birimlerince tespit edilince Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Birçok ilde eş zamanlı gerçekleştirilen nokta operasyonlarda terör örgütünün finans ayağını oluşturan 19'u Suriye uyruklu 20 zanlı yakalandı. Bu kişilerin Türkiye'nin çeşitli illerinde sığınmacı görünümünde yaşadıkları ancak DEAŞ'ın Türkiye Emirine bağlı örgütün kara para aklama trafiğini bizzat kontrol ettikleri tespit edildi. MASAK'la yapılan yazışmada yakalananların terör örgütüne ülkemiz üzerinden kara para aklayıp havale çıkardıklarına ilişkin rapor gelince haklarında 15'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

HAYALİ ŞİRKET ÜZERİNDEN MİLYONLARCA PARA AKTARIMI

526 sayfalık iddianamede, Al Haram adıyla faaliyet yürüten illegal döviz zincirinin son 12 yıldan bu yana DEAŞ'a doğrudan veya dolaylı para aktarımı yaptığı bildirildi. DEAŞ'ın Türkiye'deki para transferlerinde Akram Asmasri'nin eş güdüm kurup komisyon karşılığında yurtdışı para transferleri gerçekleştiren Al Haram Hawala olarak bilinen işletmenin sahibi olduğu belirtildi. İşletmenin Al Haram Gıda Tekstil Otomotiv San. Tic. Ltd.Şti adıyla legal görünümlü firma olduğu, ancak İstanbul'dan Mısır/Sina bölgesine yüksek meblağda Dolar havalesi yaptığı kaydedildi. Paranın yüklü kısmının Yaman Al Hasan'a aktarıldığı, yine Kayseri'de yaşayan Qais Merzak'ın da hesabındaki yüklü doları Yaman Al Hasan'a aktardığı, bu transfer zincirindeki tüm kişilerin yüklü miktarda doları Yaman Al Hasan'a aktardıkları şüpheli görülen hesap hareketleriyle tespit edildi. Yaman'ın da paraları nakit çekerek ya da çok sayıda kişi veya kuruluşun hesaplarına aktardığı ifade edildi.

ŞİRKET DİKKAT ÇEKİNCE İKİNCİ BİR ŞİRKET KURMUŞLAR

Suudi Arabistan'dan 30 işlemde gönderilen 10 Milyon TL'yi nakit çektiği vurgulandı. İddianamede, bu parayı gönderen Amer Abduljawad'ın İslami Şam Derneği adlı kuruluşun çalışanı olduğu, ABD'de hakkında dava açılan Kuveytli petrol zengini Hajjaj al Ajmi'nin DEAŞ'ı desteklemek için fon sağladığı, topladığı fonları İslami Şam Derneği'nin Türkiye'deki hesap numarasına yatırılması talimatı verdiğine dikkat çekildi. Katar/Doha'da yaşayan Muhamad Mezael'in de Gulf Exchange Company adlı finansal hizmet sağlayıcı şirketi üzerinden Türkiye'ye yüklü miktarda dolar aktardığı, bu transferin DEAŞ'ın Suriye'deki üst düzey lojistik sorumlularından Samir İdris'in talimatıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Al Haram şirketinin yüklü para transferleri dikkat çekince faaliyetlerine son verip bu kez Arasta İthalat İhracat Dış Ticaret LTD. ŞTİ şirketi üzerinden para havalesi yaptıkları bildirildi.

20 SANIĞIN ÇOĞU BİRBİRİNİ BİLE TANIMIYOR

Sanıkların Hawala adını verdikleri sistemle Türkiye'deki bankalar üzerinden hesaplar arası transferlerle DEAŞ'a sağladıkları finansı Suriye'ye aktardıkları, paraların Hatay'da bulunan örgüt üyelerince fiziki olarak yurt dışına çıkarıldığının istihbarat birimlerinin fiziki takibiyle belirlendiği kaydedildi.

Sanıkların kendi aralarındaki bankalar arası hesap hareketlerini herhangi bir ticari ilişki ile izah edemedikleri, aralarında da ticari hiçbir ilişki bulunmadığı, hatta 20 sanığın birçoğunun birbirlerini dahi tanımadıkları ifade edildi. Bu şekilde DEAŞ hiyerarşisi içinde yer alıp terör örgütüne illegal yöntemlerle kara para aktardıkları vurgulandı. El konulan 55 Milyon TL ise Başsavcılıkça adli emanete alındı.