6 ülkeden uçuşlar durduruldu

TÜRKİYE
, dünyayı paniğe sevk eden Hindistan
menşeli Delta
varyantı başta olmak üzere çeşitli mutasyonlara karşı tedbir aldı. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "1 Temmuz 2021 Sonrası Ülkeye Giriş Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Bangladeş
, Brezilya
, Güney Afrika
, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelen uçuşlar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Bu ülkelerden Türkiye'ye doğrudan seyahat edilmesine izin verilmeyecek. Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelenlerden, Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi raporu talep edilecek. Edirne ve Kırklareli'ndeki kara ve demir yolu sınır kapılarında aşı olduğuna dair belge ya da test sonuçlarını ibraz edemeyen Türk vatandaşlarının geçişine, temel bilgilerini içeren formu doldurmaları halinde izin verilecek. Uçak ve gemi mürettebatı, kilit personel olarak nitelendirilen gemi adamları ve TIR şoförleri SARS-CoV-2 PCR testi ve karantina uygulamasından muaf tutulacak. Sağlık Bakanlığı tarafından tüm sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapacak kişiler, varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecek.