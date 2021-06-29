Ailelerin evlat nöbeti 666’ıncı gününü girdi

Terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan ailelerin Diyarbakır HDP İl binası önünde başlattığı oturma eylemi 666'ıncı gününe girdi. 40 dereceyi aşan sıcağa rağmen ailelerin sürdürdüğü eylemin 666'ıncı gününe girmesi nedeniyle aileler, açıklama yaptı.

Şuana kadar 26 kişinin eylem sayesinde evladına kavuştuğu evlat nöbetindeki aileler adına açıklamayı Sur'da yaklaşık 5 yıl önce kaçırılan oğlu Özkan için eylem yapan Süleyman Aydın, yaptı.

Diyarbakır'ın aşırı sıcağı altında eylemlerini tüm kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Aydın, "Sonuna kadar HDP ile mücadelemize devam edeceğiz. HDP artık çocuklarımızı kandırıp dağa gönderemiyor. Buradaki eylemimizden rahatsızlık duyuyorlar. Sonuna kadar mücadelemiz sürecek. Anne ve babalar olarak muhalefet partilerine sesleniyoruz, siz evlat sahibi değil misiniz? Neden buraya gelip anne babaların feryadını duymadınız. Anne ve babaların çocuklarını bizzat dağa HDP tarafından götürüldüğünü ağzımızdan duyun. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil miyiz? Konu HDP olunca susuyorsunuz. Biraz elinizi vicdanınıza koyun. Bizim burada amacımız sadece çocuklarımızı istemektir. 8-9 yaşındaki çocukları kandırmışlar dağa götürmüşler. Biz buraya gelmeyelim de nereye gidelim? Askeri, polisi ve öğretmeni gözünü kırpmadan şehit eden bir terör örgütü yok mu? Bu HDP'de o terör örgütünün sağ kolu değil mi? Bunlar beraber değil mi? Ha HDP ha PKK değişen bir şey yoktur. Neden susuyorlar. Anne ve babalar olarak destek istiyoruz. Bu sıcak altında da eylemimizi devam ettiriyoruz" diyerek HDP ve PKK'ya tepki gösterdi.

Aileler açıklamanın ardından "Kahrolsun HDP ve PKK' sloganları attı.