Alacak verecek tartışması kanlı bitti

Ankara'da cam ustası Dursun Ilgaz (48), 60 bin liralık borcunu ödemediğini iddia ettiği pencere-kapı imalatçısı İsmail Alamış'ı (50) tabanca ile vurarak öldürdü.

Cam ustası Dursun Ilgaz, İsmail Alamış'ın Ziraat Caddesi'ndeki evine giderek, 60 bin liralık borcunu ödemesini istedi. Ilgaz ile Alamış arasında tartışma çıktı. Ilgaz, tartışma büyümesi üzerine belindeki tabancayı çıkarıp, yanında annesi de bulunan İsmail Alamış'a ateş ederek kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan İsmail Alamış, çevredekilerin ihbarıyla gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrolde Alamış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerine yakın bir sokakta Dursun Ilgaz yakalanarak gözaltına alındı. Ilgaz ifadesinde, İsmail Alamış ile aralarında para meselesi nedeniyle dava olduğunu, 60 bin liralık borcunu ödemediği için de vurduğunu ileri sürdü.