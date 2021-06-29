Başarısı dünya basınında! Türk Hava Yolları pandemiye rağmen zirvede

Bu başarı 'maliyet azaltma faaliyetlerine dayanır, kapasite' yatırım harcamaları azaltma ve Etkin Yönetim hükümeti tarafından veya (ek 7 milyar USD civarında gelecek yıllarda Türk Hava Yolları uçak finansman ihtiyacı azaltacaktır olan Boeing ve Airbus ile filo büyümesi üzerine imzalanan anlaşmalar) put Türk Hava Yolları bahsetmiyorum bile yardım açıklar.

"BAŞARIMIZ TESADÜF DEĞİL"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı "Birçok adımların yanı sıra, özel personel bizim için bu başarı borcumuz var. Diğer havayolları işten çıkarmalar yapmak zorunda kalırken, bu süreçte meslektaşlarımızdan hiçbiriyle ayrılmadık. Aksine, tüm Türk Hava Yolları çalışanları, rol ve sorumluluklarına bağlı olarak %50'ye varan ücret indirimlerini kabul etmişlerdir. Halkımız arasındaki olağanüstü birlik duygusu, Türk Hava Yolları'nı birbirinden ayıran şeydir: birlikte, bir aile olarak, bu kriz sırasında Türk Hava Yolları ailesinin hiçbir üyesinin geride kalmayacağına karar verdik. Avrupa'nın en iyi performans gösteren ulusal havayolu şirketi olarak başarımız tesadüf değil" diye konuştu.

Türk Hava Yolları da pandemiyi kargo operasyonlarını ölçeklendirmek için bir fırsata dönüştürdü ve yolcu uçaklarının 50'si kargo filosunun kapasitesini artırmak için yeniden yapılandırıldı. Turkish Cargo, 'dünyanın ilk beş Hava Kargo şirketinden biri ve altıncı büyük kargo şirketi' olmayı başardı; 2009 yılında %0.6'dan 2020'de %4.7'ye yükselen toplam küresel navlun geliri içindeki pazar payını artırdı. Şubat 2021'de, dünya çapında her 20 kargo uçuşundan biri Turkish Cargo tarafından gerçekleştirildi.

"DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA TIBBİ MALZEME GÖNDERDİ"

Böylece Turkish Cargo, dünyanın dört bir yanındaki destinasyonlara 45 milyondan fazla Covıd-19 aşısı da dahil olmak üzere 50.000 ton tıbbi malzeme tedarik edebildi. Ayrıca, dünyanın en büyük hava kargo tesislerinden biri olan SmartİST de dahil olmak üzere yeni teknolojiler ve yenilikçi çözümler geliştirilmiştir (bu yıl açılması planlanmaktadır). İstanbul Havalimanı'nda bulunan bu tesis, malları daha hızlı işlemek ve teslim etmek için dronlar ve otomatik robotlar gibi modern teknolojileri kullanıyor."