Bilim ve Teknik Kurulundan müsilaj için ilk toplantı

Marmara Denizini müsilajdan temizlemek için hazırlanan 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planının ardından, Marmara Belediyeler Birliği bünyesinde, 21 bilim insanından oluşturulan Bilim ve Teknik Kurulu ilk toplantısını TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi Marmara Araştırma Merkezinde (MAM) gerçekleştirdi. Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın yanı sıra bilim insanları katılım gösterdi.

BEKLETİLERİMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ

Toplantı öncesi gerçekleştirilen açıklamada konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın, "Geçtiğimiz günlerde bilim ve teknik kurulumuzu paylaştık. Bu toplantıda bilim ve teknik kurulumuzun çalışmalarına başlayacağını da duyurmuştuk. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar kapsamında bilim kurulumuzun oluşturulması da eylem planın 1. maddesinde alınmış bir karardı. Bilim ve Teknik kurulumuz raporlamalar yapacak. Marmara Belediyeler Birliği Başkanı olarak beklentilerimizi açıklamak için buradayım. Biz Marmara Belediyeler Birliği olarak beklentilerimizi söyledikten sonra bilim ve teknik kurulumuzu baş başa bırakacağız" dedi.

PİLOT UYGULAMA

Büyükakın, "Denizlerimizin korunması noktasında uçaklar daha caydırıcı oluyor. Ama bunun olumsuz yönleri de var. Biz İHA gibi bir sistem kurarak, daha düzenli ve daha geniş bir coğrafyaya yayılan bir denetim yapmak için bir pilot çalışma yapıyoruz. Olumlu bir dönüş alabilirsek daha da genişleteceğiz. Bu konuda Bilim ve Teknik Kurulumuzun gündeminde olacak" şeklinde konuştu.

"KONUN ACİLİYETİNİN FARKINDAYIZ"

Büyükakın'ın ardından konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise, "Bilim ve Teknik Kurulu olarak bugün ilk toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Konuya olan ilgiden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Heyecanlıyız ve sorumluluğumuzun farkındayız. Bilim kurulumuz 11 farklı kurumdan araştırmacı bilim insanlarından oluşmakta. Konun acili yetinin farkındayız. Farklı disiplinlerden bilim insanlarımız var. Deniz, su bilimleri, kimya gibi tüm paydaşlarında uzman bilim insanlarıyla bir aradayız. Karşılaştığımız konu deniz salyası olsa da bize verilen görev kapsamında konuyu daha geniş görmeye çalışacağız. Karmaşık gibi görünen süreci, ortak çaba ile aşacağımızı düşünüyoruz. Süreci tüm aşamalarıyla ele alacağız. Deniz salyasının oluşturduğu etkiyi de göreceğiz. Belki bizi zorlayan süreçler olacaktır ama bize verilen görevlere katkımızı sunacağız. Orta ve uzun vadede iklim değişikliği anlamında ülkemiz için bir fırsat olabileceğini planlıyoruz. 1 ayda bir toplanacak olan koordinasyon kurulumuza raporlarımızı vereceğiz. Gerçekçi bir yol haritası sunacağız. Toplumumuzda iklim değişikliği noktasında bir farkındalık oluşmasını istiyoruz. Bugün Bilim ve Teknik Kurulumuzda konuşulanları tüm şeffaflığı ile açıklayacağız. Ama burada yaptığımız ilk toplantıyla her şeyi düzeltmemiz beklenmemelidir. Bu kurul bir TÜBİTAK kurulu değil. Çalışma noktamız sadece müsilaj olamayacak" dedi.