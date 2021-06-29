Birincilik hayali vardı! Ölüm uykusunda yakaladı

Olay Kadıköy ilçesine bağlı Osmanağa Mahallesi Tayyareci Sami Sokak üzerinde yer alan 4 katlı binanın birinci katında saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber 20 yaşındaki Yusuf Can Döğüşçü'nün kaldığı dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yusuf'un bulunduğu odadan yükselen alevler kısa sürede bütün daireyi etkisi altına aldı.

Binadan dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı. Uzun uğraşlar sonunda alevleri söndürmeyi başaran ekipler, yangının çıktığı daireye girdiğinde Döğüşçü'nün cansız bedeniyle karşılaştı. Gencin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, binada ise büyük oranda maddi hasar meydana geldi.

HEDEFİ BİRİNCİLİKTİ

Yangına uykusunda yakalanarak yaşamını yitiren tahlihsiz gencin sosyal medya paylaşımları ise yürek burktu. Amatör koşuculuk yaptığı öğrenilen Döğüşçü'nün 200 metrede Adana il birinciliğinin bulunduğu ve bir sonraki hedefinin ise Bölgesek birincilik olduğu görüldü. Birincilik elde ettiği videoyu paylaşan Döğüşçü "200 metrede il birinciliği çok şükür... Sırada bölge var" ifadelerine yer vermişti.