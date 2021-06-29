Çelik: CHP’de özür dileyebilen kimseler vardı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan
dün AK Parti MYK toplantısına başkanlık etti. Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Katarlı öğrencilerin tıp fakültelerine sınavsız alınacağı yalanını ısrarla sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'na tepki gösterdi: "2-3 yıl öncesine kadar CHP'den bir arkadaşımız bu şekilde gerçek olmayan bir haberin peşine takıldığında ve bunun gerçek olmadığı söylendiğinde, CHP'de özür dileyebilen, özgüvenli kimseler vardı. Fakat yalan olduğu ortaya koyuluyor, hiçbir şey olmamış gibi devam ediliyor. Bir yayın organının bunu geri çekmesi güzel bir şeydir. O haberi yapan siteyi alıntılayarak söylediğiniz o bilgi çöktü, yalan olduğu ortaya çıktı. Siyasetçinin en önemli görevi topluma doğruyu söylemektir."