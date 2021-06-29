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Haberler Gündem Haberleri Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuk istismarı karşısında taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz
Giriş Tarihi: 29.6.2021 22:52 Son Güncelleme: 29.6.2021 22:55

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuk istismarı karşısında taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuk istismarı karşısında taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Antalya'nın Elmalı ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Erbaş, "Bir çocuğun fiziksel ve duygusal olarak örselenmesi, en değerli emanetimizin, umudumuzun, geleceğimizin yara almasıdır. Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yüce dinimiz İslam, çocuğa yönelen her türlü şiddet ve istismarı menfur bir suç olarak kabul eder. Bu suç, hem bu dünyada kanun önünde hem de ahirette Cenab-ı Hakk'ın huzurunda cezasız kalmayacaktır. Bir çocuğun fiziksel ve duygusal olarak örselenmesi, en değerli emanetimizin, umudumuzun, geleceğimizin yara almasıdır. Çocuk istismarı karşısında hiçbir şekilde taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz."

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuk istismarı karşısında taviz, tehir ve ihmal söz konusu olamaz
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