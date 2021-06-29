Doğu artık sanat, doğa sporu ve kültür turizminin merkezi

MEZOPOTAMYA KÜRESEL MARKA OLACAK
GAP Bölgesi Turizm Tanıtım ve Markalaşma Projesi "MEZOPOTAMYA", Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
başta olmak üzere geniş bir katılımın olduğu törenle Şanlıurfa
'da tanıtıldı. Proje kapsamında, Adıyaman
, Batman
, Diyarbakır
, Gaziantep
, Kilis, Mardin
, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'tan oluşan 9 ilin zengin kültürel mirası turizme kazandırılacak. Proje için 35 kent rotası ve 9 tematik rota oluşturuldu.
SUR TARİHLE SANATI BULUŞTURUYOR
PKK'NIN 6 yıl önce yakıp yıktığı Diyarbakır Sur devlet tarafından yeniden ayağa kaldırıldı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hayata geçirilen 'Sur İhya Projesi' kapsamında yenilenen surların en büyüğü olan Keçi Burcu'nun meydanı sanat etkinlikleri için açık fuaye alanı olarak tasarlandı. Ziyaretçilerin, UNESCO Dünya Mirası Hevsel Bahçeleri'ni izleyebilmeleri için burca ahşap platform yerleştirildi.
CİLO'YA DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
TERÖRDEN temizlenen Hakkâri Yüksekova'da doğaseverler, Cilo Dağları'na doğa yürüyüşü gerçekleştiriyor. Dağcılar, yaz boyunca faaliyetlerini sürdürmeyi planlıyor. Hakkâri bölgesinin tüm güzelliklerini her hafta tanıtmaya ve korumaya çalıştıklarını söyleyen Türkiye Dağcılık Federasyonu
Rehberi İskender Kahraman, "Cilo havzasında tarih ve efsaneler, ekolojik çeşitlilik, doğal şelaleler, binlerce yıllık buzullar, göller ve tarihi yerler bir arada. Yazın en sıcak günlerini yaşarken, Cilo Dağları'nda hâlâ kar duruyor. Bu da bizim bölgeye has bir doğal özellik. Onlarca defa Cilo bölgesine gidilse bile, dağcılar tekrar Cilo'yu görmek istiyor" dedi.