FETÖ’nün askeri yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, ankesörlü sabit hatlardan ardışık, periyodik olarak arındığı tespit edilen örgüt üyelerinin deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlar sonucu biri aktif görevde bulunan 4'ü askeri öğrencilik ile ilişiği kesilen toplam 5 şahıs gözaltına alındı. Aaktif görevde bulunan 2 şahıs ise ifadeleri alınmak üzere TEM Şube Müdürlüğüne çağırılarak işlemlere başlandı. Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.