Fiyat İstikrarı Komitesi kuruldu

Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşacak. Komite, gerek görülmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları ile üniversite ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edecek.