Gençlerden Kılıçdaroğlu’na 1 TL’lık tazminat davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Katarlı gençlerin tıp fakültelerine sınavsız girebileceğine ilişkin asılsız haber paylaşımı sosyal medyada büyük tepki topladı. Sınav öncesi yapılan paylaşım nedeniyle mağdur olduklarını ifade eden yaklaşık 300 aile, önceki gün adliyelere giderek şikâyetçi olurken, dün de yurdun dört bir yanından yüzlerce genç, Kılıçdaroğlu hakkında şikâyet dilekçesi verdi. Ankara
'da 50 öğrenci adliyeye gelerek Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Açıklama yapan Bengisu Aslan, "Sınavdan bir gün önce ortaya atılan bir yalan haber tüm motivasyonumuzu altüst etmiş ve sınava girecek 2 milyon 607 bin 903 öğrenci arkadaşımızı ve milyonları bulan ailelerini olumsuz şekilde etkilemiştir. CHP Genel Başkanı her zaman olduğu gibi hiçbir teyide ihtiyaç duymadan sorumsuzca davranarak yalan söylemiş ve yalanın yayılmasında aktör olmuştur" dedi. İstanbul
'da ise Bakırköy Adalet Sarayı önünde toplanan bir grup öğrenci ve AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları üyeleri, tazminat davası dilekçesini sundu. Trabzon
'da 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda liseli öğrenciler, basın açıklaması yaparak tepkilerini gösterdi. Aynı zamanda AK Parti Of İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olan liseli Yasin Bıyıkoğlu, haberi yapan kaynağın özür dilemesine rağmen Kılıçdaroğlu'nun iddiasını sürdürmesi üzerine kendisine 1 TL'lik manevi tazminat davası açtıklarını belirtti. Erzurum
, Gaziantep, Antalya, Kocaeli, Bursa, İzmir, Aydın, Adana, Kayseri, Samsun, Malatya ve Şanlıurfa illerinde liseli gençler, adliye önünde toplanarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yalan haberine tepki gösterdi.
YÜZLERİ BİLE KIZARMIYOR
TRT'de yayınlanacak belgeselin çekimlerinde kullanılan plastik silahları gerçek gibi verip, "Öğrenci yurdundan çıkan silahlar" başlığı ile haberleştiren ODATV, yeni skandala imza attı. TRT dahil ilgili kurumların açıklamasına rağmen film setini gerçek diye yutturan site özür dileyeceğine bu defa "Kız öğrenci yurdu silah deposu mu... Emniyet suskun..." başlıklı haber yayınladı. SABAH'a konuşan dizinin uygulayıcı yapımcısı Muhammet Erkam, ODATV'nin haberler
inin akıl tutulmasına örnek olduğunu söyledi.
Buse PEHLİVAN - Dilhan DUMANOĞLU - Erdoğan ÖZTÜRK - Özgür ÖZDEMİR - Abbas ÇAKAR -ANKARA/
Muhammed UZUN/ SABAH