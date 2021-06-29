Gençlerden Kılıçdaroğlu’na 1 TL’lık tazminat davası

Giriş Tarihi: 29.6.2021

YKS’den hemen önce “Katarlı gençler sınavsız üniversiteye girecek” yalanını ortaya atan Kılıçdaroğlu’na öğrenciler de tepki gösterdi. 300 aileden sonra dün de yüzlerce öğrenci şikâyetçi oldu