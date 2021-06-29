“Güçlendirilmiş parlamenter sistem yürütmenin güçlendirildiği bir sistemdir”

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımları ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ev sahipliğinde II. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi başladı. Uluslar arası Balkan Üniversitesi işbirliğinde 29 Haziran-2 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan II. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresine katılmak üzere Havayolu ile Tokat'a gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u il protokolü karşıladı. Ardından Üniversite kampüsünden 15 Temmuz Konferans salonuna geçildi.

Programa Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Milletvekilleri Özlem Zengin, Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin ve Uluslar arası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem ve çok sayıda davetli katıldı.

Konferans açılışında istatistik kelimesinin anlamı ve önemine dair bir konuşma yapan TBMM Başkanı Şentop, sonrasında Tokat Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyaret çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şentop, "Anayasa Mahkemesi (AYM) yakında toplanacak. 4. Yargı Paketi de Meclis'e sunulmuştu. Son durum nedir? Sorusuna TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Meclis'te komisyondan geçti 4. yargı paketi. Fakat sanıyorum bu hafta Makine Kimya Endüstrisiyle ilgili olan düzenleme görüşülecek. Bugünden itibaren. İnşallah belki Perşembe günü veya önümüzdeki hafta onun görüşmesine başlarız" yanıtını verdi.

"GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM YÜRÜTMENİN GÜÇLENDİRİLDİĞİ BİR SİSTEMDİR"

Sivil Anayasa ile ilgili adımlar atıldı. Sivil anayasa ile ilgili son durum nedir? Sorusuna TBMM Başkanı Mustafa Şentop, şöyle yanıt verdi: "Türkiye uzun samandır bir anayasa tartışması yaşıyor. Adı konulmamış bir anayasa tartışması. Bunu niçin söylüyorum; bazı siyasetçiler, siyasi partiler bir hükümet sistemi değişikliği öneriyor. Parlamenter sistem güçlendirilmiş, iyileştirilmiş parlamenter sistem önerisi var bazı siyasilerde. Bu ancak bir anayasa değişikliğiyle mümkün olabilecek bir şeydir. Yani partilerin bir araya gelmesi, anlaşması, kanun çıkartmasıyla olacak bir şey değil anayasa değişikliği gerektiriyor. Hükümet sistemi anayasada belirlenmiş. Dolayısıyla parlamenter sistem, başkanlık sistemi tartışması varsa bu anayasa tartışmasıdır. Dolayısıyla sayın Cumhurbaşkanımızın önerisiyle 'Gelin o zaman yeni bir anayasa yapalım' demek, anayasayı kısmen tartışacağımıza gelin hep beraber yeni bir anayasayı, darbe anayasasını, 12 Eylül anayasasını değiştirip yerine sivil, vatandaşlarımızın oylarıyla belirlenen parlamentonun yapacağı bir anayasa olsun demiştik. Onun da çalışmaları var. Fakat benim beklentim ilkeler bazında, perspektifler bazında değil de madde madde herkesin somut önerisini ortaya koyması. Çünkü hatırlayacaksınız 2011 seçimlerinden sonra da yeni anayasa tartışmaları vardı. Ve 2011 sonlarında bir uzlaşma komisyonu kurulmuştu. Ben de o komisyonda AK Parti'yi temsilen görev yapanlardan birisiydim. 1 buçuk yıla yakın bir zaman çalışıldı. Orada siyasi partilerin somut önerileri ortaya çıktı. Mesela; güçlendirilmiş parlamenter sistem dediğimizde genel olarak ne anlaşılıyor? Herkes kendisine göre bir şey anlıyor. Hatta bir kısmı ben zaman zaman soruyorum da ne anlıyorsunuz diye; Parlamentonun daha güçlendirildiği bir sistem gibi anlıyorlar. Aslında öyle değil tam tersine güçlendirilmiş parlamenter sistem literatürde var iyileştirilmiş parlamenter sistem, yürütmenin güçlendirildiği bir sistemdir. Parlamentonun değil. Nasıl güçlendiriliyor; hükümet kurulması kolaylaştırılıyor, salt çoğunlukta değil alalade çoğunlukta hükümet kuruluyor. Düşmesi zorlaştırılıyor. Oy sayısı arttırılıyor düşürmek için gensoruda. Onun dışında bir hükümet alternatifi bulduğunuz zaman hükümeti düşürebiliyorsunuz. Bunlar hep güçlendirilmiş parlamenter sistemin özellikleri. Kanunların çıkması kolaylaştırılıyor mesela. Fransa'da uygulanan bazı yöntemler. Bunlar hep güçlendirilmiş parlamenter sistem. Parlamentonun değil, yürütmenin hükümetin güçlendirildiği parlamenter sistem. Ama böyle isimler üzerinden konuştuğunuzda herkes kendine göre içini doldurabiliyor. Öyle değil. Türkiye artık ilkesel bazda tartışmalar dönemini kapatmalı anayasa tartışmasında. Onun yerine somut, herkesin madde madde nasıl bir anayasa öngörüyor, Cumhurbaşkanı'nın konumu ne olacak, başbakanın, Hükümet nasıl kurulacak, kanunlar nasıl görüşülecek, KHK var mı. Yok mu tüm bunları içeren, bir takım temennilerden ibaret değil somut öneriler içeren metinlerin ortaya çıkması lazım. Bunun üzerine siyasi partiler önerilerini ortaya koyduğunda bunlar uzlaştırılabilir mi uzlaştırılamaz mı ona bakmak lazım ama önerileri görmek lazım. Henüz öyle öneriler yok. Çok afaki ilke düzeyinde soyut önerilerle konuşuyoruz."

"TOKAT'TA AKRABALARIM VAR"

Tokat'ı nasıl bulduğu sorusu üzerine ise "Gezeceğim inşallah. Tokat'la ilgili bir şey var. Biz Rumeli Muhaciri bir ailenin çocuğuyum ben Tekirdağ'da esasen. Babamın anne tarafı Mübadildir. Onun Tokat'ta akrabaları var. Büyükbağlar(Endiz-i Kebir) köyüymüş o zamanki adı. Bir kısım akrabalar tabi geniş aileler o zaman. Akrabalar buraya yerleşmişler. Dolayısıyla burada hem bizim Rumeli muhacirleri var hem de akrabalarımız var. O taraftan Tokat'a özel ayrı bir bağımız da mevcut" yanıtını verdi.