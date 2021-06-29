Haberleşmede altın çağ başladı

Türkiye'nin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'nın göreve alınması ile birlikte haberleşme alanında altın çağ başladı. Beşinci nesil uydu, işlem ve hız açısından dördüncü nesil teknolojiden 10 kat daha hızlı görev yapacak. Bu kapsamda Türkiye'nin yerlileştirme çalışmalarını hızlandırdığı 5G teknolojisi ve 5A uydusunun entegrasyonu ile de Türkiye haberleşme alanında tam anlamıyla devrim yaşayacak. TV ve radyo yayıncılığı noktasında internet erişiminde Türkiye'ye sınıf atlatacak olan 5A uydusu, Türkiye ile Avrupa
, Orta
Doğu, Kuzey Afrika
, Orta- Batı ve Güney Afrika
'nın yanı sıra Akdeniz
, Ege
ve Karadeniz'i kapsama altına alacak. Uydu, TV yayıncılığıyla veri haberleşme hizmetinde Türkiye'yi dünyada yeni Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıyacak.