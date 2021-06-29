Hakkari'de eylem hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkâri Şemdinli bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 3 PKK'lı terörist, İran makamlarıyla yapılan koordineyi müteakip ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Teröristle mücadelemiz kararlı şekilde sürecek!" ifadelerine yer verildi.

EYP'LER İMHA EDİLDİ

Bakanlığın ilerleyen saatlerde yaptığı başka bir paylaşımda ise, "Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor. Operasyon bölgelerinde terör örgütü PKK'ya ait tuzaklanmış EYP’ler tespit edilerek imha ediliyor." ifadeleri yer aldı.