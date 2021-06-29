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Giriş Tarihi: 29.6.2021 18:37

HSK’dan Elmalı incelemesi

İLKER TURAK İLKER TURAK
HSK’dan Elmalı incelemesi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Elmalı Davası hakkında HSK’nın inceleme başlattığını açıkladı.

Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G ve ağabeyi İ.E.G.'nin cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada anne ile üvey baba gözaltına alınmıştı. Yaşanan cinsel istismar olayı Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi anne ve üvey baba için tahliye kararı verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HSK'nın konu hakkında inceleme başlattığını duyurdu. Bakan Gül'ün konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı."

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HSK’dan Elmalı incelemesi
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