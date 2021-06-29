HSK’dan Elmalı incelemesi

Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G ve ağabeyi İ.E.G.'nin cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturmada anne ile üvey baba gözaltına alınmıştı. Yaşanan cinsel istismar olayı Türkiye'yi ayağa kaldırırken, Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi anne ve üvey baba için tahliye kararı verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HSK'nın konu hakkında inceleme başlattığını duyurdu. Bakan Gül'ün konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

"Çocuklarımızın cinsel istismarına hiç kimse, hiçbir şekilde müsamaha göstermez; gösteremez. Yargı süreci devam ediyor. Süreci yakından ve dikkatle takip ediyor, sürecin hassasiyetine uygun her türlü tedbiri alıyoruz. HSK da konu hakkında inceleme başlattı."