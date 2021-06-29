HSK’dan yeni yekti kararnamesi

HSK Birinci Daire tarafından hazırlanan Bölge Adliye Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemeleri Daire Başkanları ve Üyelerine ilişkin 42 sayfadan oluşan müstemir yetki kararnamesi HSK'nın internet sitesinde yayımlandı.



Kararname çerçevesinde, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 50 ve 51. Hukuk Dairelerinin 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle faaliyete geçirilmesine karar verilirken, 50. Hukuk Dairesi Başkanı Kayhan Karabulut, 51. Hukuk Dairesi Başkanı Dursun Yılmaz oldu.



Kararname çerçevesinde yeni kurulan Hukuk ve Ceza Daireleri'nin 1 Eylül 2021 tarihi itibariyle faaliyete geçirilmesine karar verildi. Buna göre, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 12., Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 12. ve 13., Konya Bölge Adliye Mahkemesi 9., Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 12. ve Van Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Daireleri ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 13. ve 14., Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 12., İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 26. ve Van Bölge Adliye Mahkemesi 5. Ceza Dairesi kuruldu.