İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı kararı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Narkotik ekipleri, yaptıkları uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti. Sabah saatlerinde özel harekât timleri ve polis helikopteri eşliğinde Pendik'te 27 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

24 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda girilen adreslerde uzun süre arama yapıldı. Aramalara hassas burunlu narkotik köpekleri de eşlik etti. Operasyon sırasında polis ekipleri sokak başlarında güvenlik önlemi aldı. Yapılan arama sonrasında hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.