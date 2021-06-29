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Giriş Tarihi: 29.6.2021 07:53

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı kararı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı kararı

İstanbul Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Pendik’te 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik önceden belirlenen 27 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Narkotik ekipleri, yaptıkları uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti. Sabah saatlerinde özel harekât timleri ve polis helikopteri eşliğinde Pendik'te 27 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

24 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

24 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda girilen adreslerde uzun süre arama yapıldı. Aramalara hassas burunlu narkotik köpekleri de eşlik etti. Operasyon sırasında polis ekipleri sokak başlarında güvenlik önlemi aldı. Yapılan arama sonrasında hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait adreslerde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı kararı
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