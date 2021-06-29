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Giriş Tarihi: 29.6.2021 12:44

Milletvekili Akay’ın acı günü

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Milletvekili Akay’ın acı günü

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’ın amcası aynı zamanda kayınpederi olan Said Akay hayatını kaybetti. Said Akay, Akçakale’nin kanaat önderlerindendi.

Şanlıurfa'nın kanaat önderleri arasında bulunan Said Akay, 83 yaşında hayatını kaybetti. Said Akay, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın amcası, aynı zamanda kayınpederiydi.

İŞKUR eski Genel Müdür Yardımcısı Ali Akay'ın da amcası olan 83 yaşındaki Said Akay, tedavi gördüğü Akçakale Devlet Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.

Akay'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Harran Şıh Hayati Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye AK Partili Vekil Akay'ın yanı sıra AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık, AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, Eyyübiye eski Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Harran eski Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

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Milletvekili Akay’ın acı günü
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