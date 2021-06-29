Milletvekili Akay’ın acı günü

Şanlıurfa'nın kanaat önderleri arasında bulunan Said Akay, 83 yaşında hayatını kaybetti. Said Akay, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay'ın amcası, aynı zamanda kayınpederiydi.
İŞKUR eski Genel Müdür Yardımcısı Ali Akay'ın da amcası olan 83 yaşındaki Said Akay, tedavi gördüğü Akçakale Devlet Hastanesi'nde hayata gözlerini yumdu.
Akay'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Harran Şıh Hayati Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye AK Partili Vekil Akay'ın yanı sıra AK Parti Akçakale İlçe Başkanı İbrahim Yıldık, AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, Eyyübiye eski Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Harran eski Belediye Başkanı Mehmet Özyavuz, ailesi ve vatandaşlar katıldı.