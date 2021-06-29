PKK ‘özerklik’ bahanesiyle yıktı, devlet yeniden ayağa kaldırdı

Diyarbakır'da yapılış tarihi 7 bin yıl öncesine kadar dayanan ve 'kalkan balığı' şeklindeki Surlar, terör örgütü PKK tarafından yaklaşık 6 yıl önce sözde ilan edilen 'özerklik' bahanesiyle açılan hendekler ve döşenen tonlarca el yapımı patlayıcılar nedeniyle büyük bir zarar gördü. Yapılan operasyonlar sonucu teröristlerden ve patlayıcılardan temizlenen tarihi alanının yeniden ayağa kaldırılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 'Sur İhya Projesi' kapsamında yenilendi. Zarar gören tarihi Surların, restorasyonu amacıyla başlatılan çalışmaların tamamlandığı alanlar, yeni görüntüsüyle adeta büyülüyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sanatın yeni merkezi olarak belirlediği ve Diyarbakır'ın en büyük burcu olan Keçi Burcu'nda çalışmaları tamamladı.

TURİSTLERİN UĞRAK YERİ

Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekânı ve Diyarbakırlılar için önemli bir yere sahip olan Keçi Burcu'nun girişindeki küçük meydanı, sanat etkinlikleri için açık fuaye alanı olarak tasarladı. İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, burcun giriş kotunun düzeltilmesi amacıyla müze denetiminde yapılan kazılarda sur duvarlarının özgün temel kotuna kadar indi. Sur duvarlarında doku kaybı olduğunu tespit eden ekipler, duvarın sağlam olduğu bölüme kadar özgün harçlı moloz ile dolgu yaptı, özgün dokuyla uyumlu duvar ördü. Önceden yıkılmış 53 nolu burç içerisindeki toprak temizlenerek duvarlar ortaya çıkarıldı. Ziyaretçilerin, UNESCO Dünya Mirası'nın bir diğer öğesi olan Hevsel Bahçeleri'ni izleyebilmeleri için burca ahşap platform yerleştirildi. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Keçi Burcu tarafında bulunan alanın yağmursuyu drenaj hatları ve altyapı çalışmaları tamamlandı. Sur duvarlarını yabani otlardan ve diğer canlılardan korumak için 2 metre genişliğinde drenaj hattı yapıldı. Fuaye alanı olarak kullanılacak burcun önündeki küçük meydanın zeminine bazalt taş döşendi. Yapısal peyzaj kapsamında bazalt amfide iroko ahşap kaplama uygulaması yapıldı. Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında belirlenen yerlere farklı türlerde çalı, çiçek dikildi ve rulo çim serildi. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Keçi Burcu, açık havada kültür-sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak.