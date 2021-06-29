Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamuda 60 yaş üzeri kronik rahatsızlığı olanlar idari izinli sayılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1 Temmuz'da itibaren birçok alanda normalleşme adımları atılacağını bildirmişti. Bu kapsamda kamuda da normal mesai düzenine geçilecek. 'COVID-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normallaşme ve Alınacak Tedbirler' başlıklı genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

KRONİK RAHATSIZLIĞI BULUNAN 60 YAŞ VE ÜZERİ ÇALIŞANLAR İDARİ İZİNLİ

Genelgeye göre, yöneticiler hariç olmak üzere Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği ölçülerde kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edecek.

Yine, gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'nci haftasına kadarki süre içersinde bulunanlar da idari izinli sayılacak. Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı personeli ise genelge kapsamına alınmadı.

KORONAVİRÜS KURALLARINA UYULACAK

Cumhurbaşkanlığı genelgesinde ayrıca, kamu kurumlarında yapılacak toplantıların video konferans yöntemiyle yapılmasına özen gösterilmesi, kamu kurumlarında maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasına eskiden olduğu gibi devam edilmesi de istendi.