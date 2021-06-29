RTÜK'ün yeni üyeleri belli oldu

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda toplandı. Genel Kurul'da RTÜK'te boşalan 3 üyelik için seçim yapıldı.

Yapılan gizli oylamada; AK Parti kontenjanından eski AK Parti Çanakkale Milletvekili Mehmet Daniş, RTÜK'te araştırmacı olarak görev yapan Mete Hacıarifoğlu, BengüTürk TV Sunucusu Alptekin Deniz İyigün ile Türkgün Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Karataş, MHP kontenjanından ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Başdanışmanı Deniz Güçer ile MHP TBMM Grubu Danışmanı Mustafa Yiğit yarıştı. Yapılan oylama sonucunda Mehmet Daniş, Orhan Karataş ve Deniz Güçer, RTÜK'e yeni üye olarak seçildi.