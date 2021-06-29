SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı

Son Dakika Haberi... Koronavirüs salgını dünya üzerinde olduğu gibi Türkiye'de de hala etkisini sürdürüyor. Salgına karşı en büyük kozumuz aşılama olurken, Türkiye'de günlük ortalama 1.5 milyon doz aşılama seviyesine ulaşıldı. Aşılamada yaş sınırı da 18'e indirilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de her 4 kişiden birinin aşısının tamamlandığını aktardı.