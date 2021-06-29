SON DAKİKA! Bakan Koca duyurdu: Her 4 kişiden birinin aşısı tamamlandı

Son Dakika Haberi... Koronavirüs salgını dünya üzerinde olduğu gibi Türkiye'de de hala etkisini sürdürüyor. Salgına karşı en büyük kozumuz aşılama olurken, Türkiye'de günlük ortalama 1.5 milyon doz aşılama seviyesine ulaşıldı. Aşılamada yaş sınırı da 18'e indirilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de her 4 kişiden birinin aşısının tamamlandığını aktardı.
"ÇİFT DOZ AŞISI YAPILANLARIN SAYISI 15 MİLYONA ULAŞTI"
Bakan Koca açıklamasının devamında ise "Çift doz aşısı yapılanların sayısı bugün öğle saatlerinde 15 Milyona ulaştı. 18 yaş ve üstü nüfusumuzun %25'i artık aşılı. Salgına karşı gücümüzün artması oranın yükselmesine bağlı. Aşımızı yaptıralım" ifadelerine yer verdi.