Son Dakika Haberi: Ek maliyet olmadan borç kapatma fırsatı! Borcu olanlar dikkat!

SON DAKİKA BORCUNU YAPILANDIRANA EK MALİYET YOK

Matrah, vergi artırımında bulunanların ilgili vergi dairelerine verdikleri bildirim, beyanlar herhangi bir vergi türü incelemesi için veri olarak kullanılmayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre, matrah ve vergi artırımı sonucunda hesaplanarak veya artırılarak ödenen vergiler, gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider, maliyet unsuru olarak kabul edilmeyecek.