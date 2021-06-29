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Giriş Tarihi: 29.6.2021 09:39 Son Güncelleme: 29.6.2021 10:06

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Kritik görüşme yarın...

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Kritik görüşme yarın...

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'yi ziyaret edeceği duyuruldu. Yarın geleceği belirtilen Lavrov ile ikili ilişkiler ve bölgesel konuların değerlendirileceği bir kritik görüşme de gerçekleşecek. İşte son dakika haberinin detayları...

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Ziyarette ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın ülkemizi ziyaret edecektir. Antalya'da yapılacak görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alınacaktır. " denildi.

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Son dakika: Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Kritik görüşme yarın...
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