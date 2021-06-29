Son dakika: Dışişleri Bakanlığı duyurdu! Kritik görüşme yarın...

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Ziyarette ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yarın ülkemizi ziyaret edecektir. Antalya'da yapılacak görüşmelerde Türk-Rus ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel konular ele alınacaktır. " denildi.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sayın Sergey Lavrov'un Ülkemizi Ziyareti Hk. https://t.co/uxqGy3Lc1P pic.twitter.com/BQDIMLibMt— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) June 29, 2021