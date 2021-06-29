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Giriş Tarihi: 29.6.2021 10:09 Son Güncelleme: 29.6.2021 10:11

Son dakika: İstanbul merkezli 24 ilde dev FETÖ operasyonu: Gözaltılar var...

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Son dakika: İstanbul merkezli 24 ilde dev FETÖ operasyonu: Gözaltılar var...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün Kara-Hava-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli veya emekli olan üyelerine yönelik İstanbul merkezli 24 farklı ilde operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6’sının İstanbul’da olduğunu 47 şüpheli şahsa yönelik yakalama işlemleri halen sürerken, şüpheliler arasında örgütün mahrem yapılanmasındaki imamların da olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında bugün İstanbul merkezli 24 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

ARALARINDA İMAMLAR DA VAR

Operasyon kapsamında FETÖ'nün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık olarak ve ayrıca aynı Ankesörlü Kart ile birlikte arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair başka delil bulunan Kara-Hava-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne mensup görevde bulunan 1 Yarbay, 1 Binbaşı, 4 Yüzbaşı, 2 Üsteğmen, 16 Astsubay ve 2 Polis Memuru ile Kara-Hava-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından emekli 2 Albay ile 2 Astsubay, ihraç 2 Binbaşı ile 2 Astsubay, açıkta 1 Astsubay, firar 1 Üsteğmen, istifa 4 Uzman Çavuş ve 4 kapatılan askeri okul öğrencisi ve yine hakkında elde edilen itirafçı beyanları ile FETÖ/PDY mahrem yapılanmasında İmam oldukları tespit edilen 3 sivil mahrem imam, toplam 47 şüpheli şahısla ilgili gözaltı işlemleri yapıldı. 6'sının İstanbul'da olduğunu 24 farklı ildeki 47 şahsa yönelik yakalama işlemleri gerçekleştiriliyor.

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Son dakika: İstanbul merkezli 24 ilde dev FETÖ operasyonu: Gözaltılar var...
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