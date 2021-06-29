SON DAKİKA: Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Gözaltılar var...

Edinilen bilgiye göre, 31 Ağustos 2017 günü Çekmeköy ilçesinde Cahit Çetin isimli şahsın öldürülmesi ve olayla bağlantılı 4 şahsın tutuklanması ile tamamlanan "Cinayet" konusu ile ilgili Sedat Peker suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlar sonucu cinayetle ilgili yeni bilgilere ulaşılırken soruşturma dosyası ile ilgili tekrar inceleme başlatıldı.