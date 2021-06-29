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Giriş Tarihi: 29.6.2021 12:13 Son Güncelleme: 29.6.2021 12:38

SON DAKİKA: Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Gözaltılar var...

EMİR SOMER EMİR SOMER
SON DAKİKA: Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Gözaltılar var...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Sedat Peker suç örgütüne operasyon düzenledi. 31 Ağustos 2017 günü Çekmeköy ilçesinde Cahit Çetin isimli şahsın öldürülmesi ile ilgili yeni delillerin ele geçirilmesi sonrası başlatılan operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 31 Ağustos 2017 günü Çekmeköy ilçesinde Cahit Çetin isimli şahsın öldürülmesi ve olayla bağlantılı 4 şahsın tutuklanması ile tamamlanan "Cinayet" konusu ile ilgili Sedat Peker suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlar sonucu cinayetle ilgili yeni bilgilere ulaşılırken soruşturma dosyası ile ilgili tekrar inceleme başlatıldı.

Yapılan inceleme neticesinde cinayetin tasarlanarak işlendiği şüphesi üzerine tespiti yapılan 13 hedef şahsın yakalanmasına yönelik; bugün İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda aralarında Avukat Ayhan Sağıroğlu isimli şahsın da bulunduğu 10 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Sedat Peker suç örgütüne operasyon!

Adreslerde yapılan aramalarda; 4 adet tabanca, 1 adet kılıç, 149 adet fişek, toplam değeri 915 bin lira olan 12 adet çek ele geçirildi..

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SON DAKİKA: Sedat Peker suç örgütüne operasyon! Gözaltılar var...
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