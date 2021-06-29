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Giriş Tarihi: 29.6.2021 18:42

THY'den 6 ülkeden gelen uçuşlarla ilgili açıklama

AA
THY'den 6 ülkeden gelen uçuşlarla ilgili açıklama

Dün İçişleri Bakanlığı ülkeye girişlerle ilgili alınan yeri kararları duyurdu. 81 ilin valiliğine gönderilen genelge kapsamında, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka’dan gelen uçuşlar bu konuda yeni bir karar alınıncaya kadar durduruldu. Bugün Türk Hava Yolları'ndan konuyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan uçuşların devam etmekte olup bu uçuşlarla gelen yolcuların, ülkeye girmeksizin transit olarak seyahatlerine devam edebileceklerini duyuruldu.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan uçuşlar devam etmekte olup bu uçuşlar ile gelen yolcular ülkemize girmeksizin transit olarak uçuşlarına devam edebilirler. Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak.

Karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbirinin sonlandırılacağının bildirildiği açıklamada, PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacak" denildi.

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THY'den 6 ülkeden gelen uçuşlarla ilgili açıklama
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