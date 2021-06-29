Uydusunu üretebilen 10 ülke arasına gireceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türksat'ın Ankara Gölbaşı
yerleşkesinde Türksat 5A Uydusu Hizmete Alma Töreni'ne katıldı. İşte Erdoğan'ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
'nun da katıldığı törendeki konuşmasının satırbaşları:
Mayıs ayının ilk günlerinde yörüngeye oturmuş uydumuz servis vermeye hazır hale gelmiştir. Şimdi sıra Türksat 5B'de. Tasarım ve üretim aşamaları tamamlanan Türksat 5B uydumuzun testleri sürüyor. Amacımız bu uydumuzu yılın son çeyreğinde yine Falcon-9 roketi ile uzaya göndermektir. Türksat 5B'nin devreye girmesiyle, veri alışveriş kabiliyeti 15 kat artacak.
4 yıllık emeğin ürünü olan Türksat 5A'nın hizmete girmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu uydumuz ülkemizle birlikte Avrupa
, Akdeniz
, Ege
, Karadeniz
, Orta Doğu
, Kuzey Afrika
, Orta Batı Afrika, Güney Afrika bölgelerini kapsayan geniş bir coğrafyaya hizmet verecektir. Kaliteli hizmet sunma kapasitesine sahip Türksat 5A yüksek katma değerle çok önemli bir projedir.
5 yıl önce milli haberleşme uydu projemizi başlatmıştık. Bu çerçevede TÜBİTAK, TÜRKSAT, ASELSAN,
TUSAŞ gibi çok sayıda kurum ve kuruluşun katkıları ile Türksat 6A uydumuzu ürettik. Önümüzdeki yıl uzaya fırlatmayı planlıyoruz. Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydu projesi Türksat 6A yerli imkânlarla üretildi. Böylece Türkiye kendi haberleşme uydusu üreten 10 ülke arasına girecektir.
Dünya yeni bir çağa geçişin sancılarını yaşıyor. Doğrudan üretim ilişkilerine dahil olan ve üretim şeklinin kökten değiştiren bu çağın adı dijital çağdır. Toprağı ekmek ve makineyi kullanmak insanlık tarihinde nasıl büyük kırılmalara neden olduysa dijital çağ da benzer etkilerde bulunacaktır. İnsan artık sadece kendi adına iş yapan değil, kendi adına düşünen sistemlere yönelmiş durumdadır. Hayatın her alanında kılcal damarlara kadar uzanan dijital üretim ve yönetim süreci yapay zekâ ile birlikte çok daha farklı bir evreye ulaşmıştır. Kamu hizmetlerinin elektroniksistemle yürütülebildiği bir dönemdeyiz. Sanayiden ticarete, kamu hizmetinden eğitim ve sağlığa kadar dijital altyapıyı daha da geliştirmekte kararlıyız.
Ülkemizi dijitalleşmenin getirdiği küresel değer sisteminin en üstüne çıkarmak için gereken adımları daha hızlı atmanın hazırlıkları içerisindeyiz. Veriye dayalı yenilikçiliği destekleyecek, yapay zeka teknolojilerinde öne geçmemizi sağlayacak strateji çalışmamızı yakında kamuoyu ile paylaşacağız. Güçlü bir siber savunma mekanizması kuracağız. Bu vesile ile 15 Temmuz'da bu tesiste şehit olan iki kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Bu şehitlerimizle ülkemiz yükseldi, yükselmeye devam ediyor.