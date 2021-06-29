Vatandaşı arka sokağa götürüp darp ettiler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
'in Muğla
ziyaretinde yine olay çıktı. Akşener'e HDP ile ittifakı soran Can Özcan isimli vatandaş, partililerin saldırısına uğradı. Mağdur vatandaşı saldırganların elinden polis kurtardı. Soru soran vatandaşı Akşener'in yanından uzaklaştıran partililer, vatandaşı darp etti. Olayda yara alan vatandaş şikâyetçi olurken emniyette verdiği ifadede, "Meral Hanım'a HDP ile ittifak yapılmasıyla ilgili soru sordum. Bu esnada yanındaki korumalar benim enseme ve göğsüme vurdu. Sonrasında araya polisler girerek beni korudular ve beni korumaya çalışan polis de dudağından yaralandı" dedi. Bilindiği gibi, geçtiğimiz aylarda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize
'nin İkizdere
ilçesini ziyareti esnasında kendisine soru sormak isteyen Havva Sevgen
de susturulmuş ve darp edilmişti. Yine Akşener'in İkizdere'deki ziyaretinde kendisine soru yönelten Hüseyin Yılmaz, bir grup İYİ Partili tarafından yumruklanarak darp edilmişti. Yılmaz, olayın ardından hastaneye giderek darp raporu almıştı.