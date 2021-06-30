72 yaşında sınav heyecanı

İstanbul'da 60 yıl ara verdiği eğitimini tamamlayarak 72 yaşında üniversite sınavına giren Hatice Velioğlu, üniversite hayali kuruyor. Dört çocuk sekiz torun sahibi Velioğlu'nun sınav heyecanını paylaşmak üzere oğlu okula gelen Halil aziz Velioğlu, " Yaklaşık 15 yıl önce sınav günü okul önünde beni bekleyen annemdi. Bugün roller değişti" sözleriyle duygularını paylaştı. Çocukluk yıllarında okuyamadığım için evlatlarının desteğiyle 72 yaşında liseyi bitirdiğini belirten Hatice Velioğlu, "Sınava girmek için içeri girdiğimde beni gören sınav gözetmeni, teyze senin burada ne işin var dedi. Ben de sınava gireceğim deyince şaşırdı, tebrik etti" diye konuştu. Trabzon Akçaabat'ta çiftçi bir ailede yetişen Hatice Velioğlu'nun bundan sonraki hedefi ziraat mühendisliği diplomasını alabilmek...

15 YIL SONRA OĞUL ANNEYİ BEKLEDİ

Haftasonu milyonlarca öğrenciyle birlikte üniversite sınavına girenler arasında 72 yaşındaki Hatice Velioğlu da vardı. Trabzon Akçaabat'ta çiftçi bir ailede dünyaya gelen Velioğlu, ilkokul üçüncü sınıfa kadar okuyabildi. İstanbul'a geldikten sonra da çocuklarına ve ailesine vakit ayırması nedeniyle okuluna devam edemedi. Dört çocuğunu yetiştirerek eğitim ve öğrenimlerine destek veren Hatice Velioğlu, çocuklarının yönlendirmesiyle yeniden okula geri döndü. İnternet üzerinden ders çalışarak sınavlara hazırlandı. Derslerini başarıyla tamamlayan Velioğlu, ortaokul ve lise eğitimini tamamlayarak üniversite sınavına hazırlandı.

Sınav günü gelip çattığında, oğlu Halil Aziz Velioğlu ile birlikte Üsküdar'daki Selimiye Ortaokulu'na gitti. Medipol Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi oğlu Halil Velioğlu, annesinin heyecanla sınava gittiğini belirterek, "Yaklaşık 15 yıl önce sınav günü okul önünde beni bekleyen annemdi. Bugün roller değişti" sözleriyle duygularını paylaştı. Sınav giriş belgesi ve nüfus cüzdanıyla ilgili sınıfa girerek, sırasında sınavı bekleyen Hatice Velioğlu'nu gören gözetmen, " teyze senin ne işin var burada" dedi. Sınava gireceğini söyleyince gözetmen kendisini tebrik etti. Sınavda matematik sorularında zorlandığını söyleyen Hatice Velioğlu, "yurtdışında 80 yaşında okuyanların olduğunu görünce heves ettim. Tarım bölümünü kazanabilirsem o konuda diploma almak en büyük arzum.. Okumak yalnızca belli bir mesleği yapma yetisine sahip olmak değildir. Bir bilgiye, ilme, Allah'ın ayetlerinden birine vakıf olmaktır. Peygamberimiz de bu doğrultuda hedefi "beşikten mezara kadar ilim öğreniniz" diye koymuştur. Sınavı kazanıp kazanmamam önemli değil ama bu doğrultuda çabalamam önemli" diye konuştu.