AK Parti Grubu'ndan Gazze’ye yardım

Kızılay İsrail'in Ramazan ayında Filistin'e yönelik başlattığı saldırılar sonrasında Filistin'in ihtiyaç duyduğu ambulans ve ilaç ve tıbbi malzeme ulaştırmak için kampanya başlatmıştı. Kampanyada, "Filistin yaralı uzat elini, Filistinli kardeşlerimiz mübarek Ramazan ayında Kudüs ve Gazze'de saldırıya uğradı. Yaralılara ilaç, tıbbi malzeme ve Filistin Kızılay'ına ambulans ulaştırıyoruz. Destek verin, Kudüs'ün ve Gazze'nin yaralarını birlikte saralım" ifadelerine yer verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AK Parti Grubu'ndan Mayıs ayında Kızılay'ın başlattığı kampanyaya anlamlı destek geldi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu İBB Meclisi AK Parti Grubu'nun Mayıs ayındaki tüm haklarını Kızılay tarafından başlatılan Filistin kampanyasına bağışlandığını açıkladı. Göksu, "İBB AK Parti Grubu olarak Filistinli kardeşlerimizin yanındayız... Mayıs ayındaki bütün huzur haklarımızı Filistin'e ambulans ve ilaç alımı için Kızılay'ın başlattığı kampanyaya bağışlıyor, herkesi de bu kampanyaya desteğe davet ediyoruz" demişti.