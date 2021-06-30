‘Altın nesil’ emniyet müdürünün cezası belli oldu

Saklandıkları hücre evinde yakalanan ve 'Altın nesil' olarak nitelendirilen eski emniyet müdürü Hüsrev Salmaner'e 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca tarafından FETÖ'nün 'Altın nesil' olarak nitelendirdiği isimlerden olan Hüsrev Salmaner hakkında 2017'de soruşturma başlatıldı. Firari olan Ceylan ve Salmaner 2020'nin Ekim ayında Etimesgut'taki örgütün hücre evinde yakalandı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılan Salmaner hakkında karar açıklandı.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ



Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Salmaner ile avukatı duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa esasa ilişkin savunma yapması için söz verdi. Sanık Salmaner, meslek hayatı boyunca hiçbir örgüte üye olmadığını, isnat edilen suçlamalarının somut delillere dayanmadığını iddia etti. Örgütün kriptonun haberleşme programı ByLock kullandığına dair tespiti kabul etmeyen Salmaner, suçsuz olduğunu ileri sürerek, beraat talebinde bulundu. Sanık avukatının beyanının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Salmaner'i 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 hapis cezasına çarptırdı.