Ankara’da muhtarlık seçimlerinde 1 kişinin öldüğü kavgaya ilişkin davada karar çıktı

Ankara Haymana'da 31 Mart 2019 muhtarlık seçimleri sırasında 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin 2 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme heyeti sanık Fatih Çetingül'ün "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Tutuksuz sanık Salih Yavuz ise üzerine atılı suçlamalardan beraat etti.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Fatih Çetingül, maktul Hacı Ali Akçil'in annesi Şefika, babası Galip ve ağabeyi Hasan Akçil ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, önceki celse cumhuriyet savcısının esas hakkında mütalaasını sunduğunu söyleyerek, buna ilişkin savunma alınacağını belirtti.

Bunun üzerine sanık Çetingül, olayı kasten işlemediğini, yaşanan gerginliğin etkisinde kalarak istemediği bir sonuçla karşı karşıya kaldığını ileri sürdü. Cinayet işlemesi için kimsenin kendisini yönlendirmediğini söyleyem Çetingül, "Kendimi kaybettiğim için yaptım. Tutuklandıktan sonra cezaevindeki halimi gösteren fotoğrafıma bakabilirsiniz. Kavga sırasında, darp edildim. Öldürme amacıyla vurmadım. Keşke yapmasaydım, pişmanım." İfadelerini kullandı.

Avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti kararı açıkladı. Sanık Çetingül, "kasten adam öldürmek" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılırken, tutuksuz sanık Salih Yavuz ise üzerine atılı suçlamalardan beraat etti.

MUHTAR SEÇİLDİĞİNİ ÖĞRENEMEDEN HAYATINI KAYBETTİ

Ankara Haymana'da 31 Mart 2019 seçimlerinde Çaldağ Mahallesi muhtarlığına aday olan Hacı Ali Akçil, seçim günü bıçaklı saldırıya uğramış ve ağır yaralanmıştı. Oyların sayılmasına saatler kala yaralanan Akçil, muhtar seçildiğini öğrenemeden hayatını kaybetmişti. Dönemin Çaldağ Mahallesi Muhtarı Salih Yavuz ve damadı Fatih Çetingül olayın faili olarak yakalanmıştı.