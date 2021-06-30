Ayaz bu yaz ayağa kalkacak

Marmaris'te yaşayan Mehtap-Sinan Ünen çiftinin, 2 yaşına basmadan tedavi olması gereken 'SMA Tip 2' hastası bebeği Ayaz için, resmi izinlerle yardım toplanmaya başlanmıştı.

Ayaz'ın, ABD'de yapılacak tedavisi istenen 2 milyon 325 bin dolar tedavi bedeli, son tarih olan 1 Haziran'a kadar toplanamamıştı. Bu süreçten sonra çare Dubai'de bulundu. Şimdiye kadar çeşitli kampanyalarla bu bedelin tamamı toplanacaktı. Ancak son bir aksilik çıktı. Bir iş insanın desteğiyle tamamı karşılanacaktı, bir kısmı ayarlanabildi. Devam eden yardım kampanyasında, söz konusu tedavi bedelinin tamamı toplandı. Mehtap-Sinan çifti, mutlu haberi paylaştı. Ayaz artık ayağa kalkmak için Dubai yolcusu.

Baba Sinan Ünen, şimdiye dek toplanan miktarın tedavi masrafının yaklaşık yüzde 70'ine ulaştığını kaydederek, "Allah'ın izni, aziz milletimizin kocaman yüreği sayesinde hedeflenen miktar toplandı. Biricik oğlumuz inşallah sağlığına kavuşacak. Emeği geçen herkese çok ama çok teşekkür ediyoruz." dedi.

EN BÜYÜK HAYALİM OĞLUMLA BİRLİKTE YÜRÜMEK

Devlete ve tüm yardımseverlere minnettar olduklarının altını çizen anne Mehtap Ünen, şöyle konuştu: "Umuyor ve inanıyorum ki, canım oğlum ayağa kalkacak ve bu yaz en büyük hayalimi gerçekleştireceğim, elinden tutup Ayaz'ımla birlikte yürüyeceğim. 'Az, çok' demeden bizlere yardım eden, oğlumuzun sağlığına kavuşmasına katkıda bulunan herkese minnettar ve duacıyım."