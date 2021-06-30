Bağcılar’da kentsel dönüşüm temel atma töreni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Bağcılar Kirazlı'da 2017 yılında riskli alan ilan edilen As Fatih Kent Sitesi'nin kentsel dönüşüm projesi kapsamında ilk temel atma töreni düzenlendi. Temel atma töreni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İBB CHP Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, KİPTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yıldız ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile hak sahibi vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Törende ilk konuşmayı yapan Kurt, yapılan çalışma ve inşa edilecek taşınmaza ilişkin bilgiler paylaştı. Kurt, sürece katkılarından dolayı İBB ve Bağcılar Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.





ÇAĞIRICI: "NETİCE ALMANIN HUZURU VE MUTLULUĞU İÇİNDEYİM"



Türkiye ve İstanbul'un, deprem gerçeğinin farkına, 17 Ağustos 1999 İzmit Depremi ile birlikte vardığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı ise ilçeleri özelinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Söz konusu sitenin 2017'de "riskli yapı" kategorisine alındığını aktaran Çağırıcı, "O dönemde de yine KİPTAŞ'la görüşmeler devam ederken, bugün de Allah'a çok şükür bir netice almanın huzuru ve mutluluğu içerisinde olduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu tür çalışmaların mutlaka hızlı bir süreçte İstanbul'da el birliği içerisinde devam etmesi gerekiyor. Toplum hep birlikte hareket ederse daha hızlı bir sonuca ulaşılır diye ümit ediyorum. Bu vesileyle emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.



'FİŞEK GİBİ GİTTİLER'



Tören sonrasında ise alan içine alınmadığını belirten Aysel Özer adlı bir kişi, İBB Başkanı İmamoğlu'nun aracının önünü keserek konuşmak istedi. Ancak korumalar tarafından uzaklaştırılan kadın, "Bağcılar Türk Hava Yolları Sitesi B Blokların kat maliklerindenim. Daha önce İmamoğlu ile görüşmek için kendisinden, KİPTAŞ ile görüşmek için söz aldık. Kendisi vasıtasıyla görüştük ancak KİPTAŞ, bizim işimizi yokuşa sürüyor. Bizden olmayacak taleplerde bulunuyorlar. Evlerimizi küçültüyorlar. Ben de İmamoğlu'ndan KİPTAŞ'ı orta yolu bulması için ikna etmesini isteyecektim ancak fişek gibi geçip gittiler buradan. 5 yıldır kiradayım evimiz yıkıldı ama kimse bize sahip çıkmıyor" dedi.