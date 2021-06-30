Bakanlıktan Marmara’yı kirletene sıfır tolerans

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, Marmara Denizi
'nde temizlik seferberliğinin 21'inci gününde, toplam 8 bin 405 metreküp müsilajı temizleyerek bertaraf ettiklerini duyurdu. Bakan Kurum, 7 gün 24 saat sürdürülen çalışmalarda denetimlerin de hız kesmeden devam ettiğini kaydederek, "7 bin 293 denetimi tamamladık. Mevzuata aykırı davranan işletmelere 14 milyon 818 bin TL idari para cezası uyguladık. Denetimlerde Tekirdağ
'da 12, İstanbul
ve Balıkesir
'de 5'er, Yalova
'da 3, Kocaeli'nde 1 olmak üzere toplam 26 işletme faaliyetten men edildi, 10 gemiye de ceza kesildi" dedi.