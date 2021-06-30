Beyoğlu’nda ‘Miyawaki Mahalle Bahçesi’ açıldı

Beyoğlu'nda 'Miyawaki Tekniği' kullanılarak oluşturulan Toplamda tüm mahalle bahçelerine ağaç, ağaççık, çalı ve muhtelif bitkilerden oluşan bin 740 adet bitki dikilen "Beyoğlu Miyawaki Mahalle Bahçesi" hizmete açıldı.

Japon Botanikçi Akira Miyawaki'nin 'Miyawaki Tekniği' kullanılarak oluşturulan "Beyoğlu Miyawaki Mahalle Bahçesi" hizmete açıldı. Mahalle bahçelerinin 19'uncusu olan ve çevreyle uyumlu, tasarım ilkelerine uygun yeni bir yaşam alanı tasarlandı. Miyawaki bitkilendirme alanına ağaç, ağaççık, çalı ve muhtelif bitkilerden oluşan toplamda bin 740 adet bitkinin dikildiği bahçede, yeşil alan, çocuk oyun alanı ve dinlenme mekanları da bulunuyor.



YILDIZ, "MAHALLELERDE DOĞAN BEBEKLER İÇİN BİR ZEYTİN AĞACI DİKİYORUZ"



Mahalle bahçesinin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, "Japon Botanikçi Akira Miyawaki'nin 'Miyawaki Tekniği' kullanılarak oluşturulan "Beyoğlu Miyawaki Mahalle Bahçesi gibi Şu ana kadar bu mahalle bahçelerinin 19'uncusu. Küçük büyük ortalama bu kadar olacak şekilde mahallelerimizde bu bahçeleri yapıyoruz. Bu mahallelerde doğan çocuklar adına da birer zeytin ağaçları dikiyoruz. O çocuklarımız da Beyoğlu'na bereket getiriyorlar. Zeytin ağaçları da bir taraftan yolumuzu yeşillendirirken, inşallah bereketine de vesile oluyorlar. Miyawaki japon kültüründeki ağaç dikme modeli ve yetiştirme modeli hem böylece Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkinin de sağlam olmasına ve pekişmesine vesile olsun. Bu 19'uncusu, 60-70 noktada mahalle bahçesi yapmayı planlıyoruz. İnşallah sayıları 100 olur" dedi.



Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ise açılan alanın çok değerli olduğunu söyledi.



Kentleşmesini yıllar önce tamamlayan ilçede bu nedenle büyük alanlar olmadığına dikkati çeken Demirelli, "Küçük alanların değerlendirilmesi, çocukların neşe ile parkları doldurması bizler için çok önemli. Büyükler için de bu parklar çok önemli. 'Deprem nedeniyle de bu alanların çoğaltılması önemlidir' diye düşünüyorum. Yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



MİYAWAKİ TEKNİĞİ DÜNYADA KULLANILIYOR



Bitki ekolojisinde, tohumlarda ve doğal ormanların çalışmasında uzmanlaşan Japon botanikçi Akira Miyawaki, kendi adıyla anılan yöntemle de tanınıyor.



Bu yöntemle bozulan arazilerde doğal bitki örtüsünün restorasyonunda 27 çeşitli büyüklükte ağaç, ağaççık, çalı, yer örtücü ve sarmaşıktan oluşan orman ve peyzaj bitkisi kullanılıyor. İnsanları şehir ortamında sık ağaçlı hızlı ve çabuk orman görüntüsü yaşatmak amacıyla alanlar oluşturuluyor.