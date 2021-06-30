Ceza arttı ama! "Bu ceza yüreğimize su serpmedi"

Beylikdüzü'nde geçtiğimiz yıl iki genç kızın ölümüne neden olan kamyonet sürücüsünün cezası, ailelerin itirazının ardından artırıldı. İstinaf Mahkemesi, Ağır Ceza'nın verdiği 6 yıl 8 aylık hapis kararını kaldırarak 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. SABAH'a konuşan Faruk Ülüslar, "Bu cezanın hiçbir indirimi olamaz. Bir üst mahkemeye başvuracağız. Mücadelemiz devam ediyor" dedi.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 7 Temmuz 2020 tarihinde markete gitmek isteyen Sedef Yılmaz (18) Busenur Ülüslar (17) kaldırımda yürüdükleri sırada aşırı hız nedeniyle kontrolünü yitirmiş bir kamyonetin altında kaldılar. Kazakistan Uyruklu Aslan İsmiev'in kullandığı kamyonet, park halinde bir otobüse çarptıktan sonra genç kızlara çarparak ölümlerine neden olmuştu. Kanında 2.43 promil alkol bulunan İsmiev; "Arkadaşımla birlikte alkol aldık. Araçla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettim. Pişmanım" demişti.

SÜRÜCÜ, TEK VE ASLİ KUSURLU

Kamyonetin 170 kilometre hızla seyrettiği tespit edilirken tanıklar da aracın çok hızlı olduğunu beyan etmişti. Trafik bilirkişi raporunda; kazada tek ve asli kusurlu olduğu saptanan İsmiev, geçtiğimiz günlerde Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu İsmiev'in bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına ve sürücü belgesine 3 yıl el konulmasına karar verilmişti.

Genç kızların ailelerin karara itiraz ederek dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi dosyayı inceledi. Duruşmada tutuklu sanık İsmiev suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben bu olaydan büyük ders aldım. Pişmanım" şeklinde kendini savundu. Mahkeme, yerel mahkemenin verdiği kararın kaldırılmasına, sanığın yüksek alkollü ve aşırı hızlı oluşu böylece birden fazla bilinçli taksir oluşturan davranışta bulunması sonucu suçu bilinçli taksirle işlediği ve cezasının arttırılarak 9 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanık İsmiev'in cezanın üzerindeki olası etkisini dikkate alarak, sanık lehine takdiri hafifletici sebep olarak kabul ederek, 7 yıl 6 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, İsmiev'in ve sürücü belgesine 3 yıl el konulmasına karar verdi.

"KARAR YÜREĞİMİZE SU SERPMEDİ!"

Sabah'a konuşan Busenur Ülüslar'ın babası Faruk Ülüslar, "Karar bir buçuk yıl arttı ama bu karar bizlerin yüreğine su serpmedi, içimiz soğumadı. Komik bir karar. Verilen ceza yetersizdir, 2 cana mal olmuş bu kişi yüzde yüz kusurlu alkollü ve aşırı süratli. Bu cezanın hiçbir indirimi olamaz. Bir üst mahkemeye başvuracağız. Mücadelemiz devam ediyor. Yüce Türk adaletinin elbet iyi bir karar vereceğinden eminim. Dava bir üst mahkemeye taşınacak. Aşırı hız silah sayılması lazım bunun emsal örnekleri var, araştırdım. Aynı şekilde olan kazada 55 yıl ceza verildi" dedi.