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Giriş Tarihi: 30.6.2021

Denizlerin plastik savaşçıları

Ece YILDIZ Ece YILDIZ
Denizlerin plastik savaşçıları
Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Doç. Dr. Ülgen Aytan tarafından 2013'te kurulan ve tamamı kadınlardan oluşan PLASTON araştırma grubu, Türkiye denizlerinde plastik kirliliği ve etkilerini bütüncül bir yaklaşımla ele alıyor. Aytan'ın danışmanlığında üç doktora ve bir yüksek lisans öğrencisinden oluşan araştırma grubu, denizlere giren plastik miktarının azaltılmasında ve mevcut olanların uzaklaştırılmasında karar vericilere yol gösteriyorlar. Ayrıca yürütülen farkındalık çalışmaları ile de plastik kirliliği ve etkileri hakkında bilincin oluşmasına katkıda bulunuyorlar.

BALIKLAR ETKILENIYOR
Aytan "Günlük hayatımızda kullandığımız her şeyi balıkların midesinde bulabiliyoruz. Plastikler denizlerin biyokimyasını etkiliyor. Sadece Marmara için değil tüm denizlerimiz için harekete geçmeliyiz" dedi.
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Denizlerin plastik savaşçıları
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