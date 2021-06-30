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Giriş Tarihi: 30.6.2021 17:27

Denizli’de aranan 10 FETÖ’cü yakalandı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Denizli’de aranan 10 FETÖ’cü yakalandı

Denizli’de, FETÖ’nün mütevelli ve özel eğitim yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, örgüte üye olmak suçundan haklarında 1 yıl ile 7 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 10 kişi tutuklandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgütün "mütevelli ve özel eğitim" yapılanması içerisinde bulundukları tespit edilen ve haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlılara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüte üye olmak suçundan 1 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi ve 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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Denizli’de aranan 10 FETÖ’cü yakalandı
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