Derhal özür dile

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, "Katar
yalanından" dolayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nu, gençlerden özür dilemeye davet etti. Partisinin dünkü grup toplantısında siyasi partilere üniversite sınavlarının kaldırılması çağrısında da bulunan Bahçeli, şöyle konuştu:
Gençlerimizin hassasiyetleriyle oynayan siyasetçileri gördükçe kahroluyoruz. Sınavdan bir gün önce maksatlı bir haber servis edilmişti. Niyeti kötü bazı gazeteler ve sosyal medya hesapları bu yalanı körüklediler. Doğruluğunuyanlışlığını analiz etmeden devreye giren CHP Genel Başkanı, Twitter mesajıyla gençlerimizi galeyana getirmek için meydana çıktı. Kılıçdaroğlu kendisini rezil etti. Yalan makinesi tekledi, su kaynattı.
Doha
'da imzalanan, Türkiye
ile Katar arasında askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolüyle askeri personelin Türkiye'de eğitim alması kararlaştırılmıştır. Katarlı gençlerin sınavsız tıp okumaları gerçek dışıydı.
Bunu haber yapan haber siteleri özür dilemiştir ama Kılıçdaroğlu'ndan hâlâ özür gelmemiştir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ahlak ve etik kaygısı taşıyorsa, dürüst ve namuslu bir siyaset yaptığına inanıyorsa Türk gençliğinden, YKS'ye giren bütün kardeşlerimizden derhal özür dilemek mecburiyetindedir.
Kılıçdaroğlu'na açık bir teklif sunuyorum: Kendisini her kim tutsak almışsa, kimler zincire vurmuşsa, korkmasın bize itiraf etsin, bunu yapamıyorsa telgraf çeksin ya da bir ulak göndersin. Yardımsa yardım edelim, imdat diyorsa elinden tutalım, yeter ki maruz kaldığı girdaptan çıkabilsin. Çok samimi ifade ediyorum, diyet borcu varsa ödeyelim, fidye istiyorlarsa karşılayalım, boyunduruktan kurtaralım.
Atarı gideri bırak Sayın Kılıçdaroğlu, boş boş konuşmaktan da vazgeç, mertçe bize derdini söyle, söyle ki şifa olalım, söyle ki sana kol kanat gerelim, ihanet tünelinden çekip alalım. Kirişi kırıp ille de sığınacak bir liman arıyorsan altı delik takanla Cumhur İttifakı
'nın sahillerine yanaşabilirsin, siyasi itirafçı olabilirsin.
Devletin hükmü şahsiyetini tanımayan, devlet adabını takmayan ve bu suretle 'İstanbul Kanalı'nın parasını ödemeyeceğim' diyen bir şahıstan devlete baş olamaz.
ÜNİVERSİTE SINAVSIZ OLMALI
Yürürlükteki sınav sistemi yeni baştan ele alınmalı, okul öncesi ile eğitim- öğretim modeliyle üniversite eğitimi sınavsız olmalı. Çoktan seçmeli test sorularıyla Türk gençliğinin karakter ve kabiliyetini değerlendiremeyiz. Artık üniversite sınavlarına neşter vurmanın zamanı gelmiştir. Siyasi muhataplarımıza çağrımdır, gelin bu sınavları kaldıralım.