Gaziantep Milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi

Olağan Grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı TBMM İdare Amiri ve Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in makamında ağırlayan AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Ahmet Uzer, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Derya Bakbak, Müslüm Yüksel ve M. Sait Kirazoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gaziantep'i istişare ettiler.

Ağırlıklı olarak Gaziantep yatırımlarının gündeme geldiği istişare toplantısında; Şehir Hastanesi, Barak, Kılavuzlu, Çetintepe, Çat Harmancık sulama projeleri, kuraklık ve şehrin sosyal konut ihtiyaçları ağırlıklı olarak ele alındı.

Gaziantep'in ihracatta 10 milyar dolar seviyesine varma hedefinden duyulan memnuniyetin de gündeme geldiği toplantıda, Gaziantep'in ihracat rakamlarının çok daha ileri noktaları göreceğine vurgu yapıldı.

Gaziantep ve yapılan yatırımların önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milletvekillerine Gaziantep yatırım ve projelerini kendilerinin de yakından takip ettigini ifade etti.