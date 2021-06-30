CHP'li Gaziemir Belediyesi'ne şok suçlama!

Gaziemir Belediyesi'nin, Gaziemir İlçesi, Fatih Mahallesi Sarnıç mevkiinde, ruhsat almadan kaçak başladığı inşaat alanına, 1/1000 ölçekli imar planına komisyonlardan ve Meclis'ten onay çıkmayınca, inşaat, kaçak durumuna düştü.
Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "Asli görevi kaçak yapı ile mücadele olması gereken Belediye Başkanı, görevini kötüye kullanarak kaçak yapı inşa etti. Ruhsatı olmayan bir inşaat ihale edilemez, ihale yapılmadan bu harcamalar hangi yöntemle, hangi koşullarda, kimlere yaptırılmıştır? Gaziemir Belediye Başkanı Arda, emrivaki yoluyla yapmaya çalıştığı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatına Belediye Meclisinden onay alamadı. CHP Meclis üye sayısının çoğunlukta olmasına güvenerek İmar planının onaylanmasını beklemeden ve ruhsat almadan inşaatı kaçak olarak başlattı. Fakat işler istediği gibi gitmedi. Bayındırlık ve İmar Komisyonu ile Belediye Meclisinde, Başkana yakın Meclis Üyelerinin kabul oyuna rağmen, Belediye Başkanının meclise getirdiği plan değişikliği önergesi, Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri ve bazı CHP Meclis Üyelerinin oy çokluğu ile ret edildi." dedi.
KAMU ZARARINA SEBEP OLDULAR
Belediye Başkanı eliyle kaçak inşaat yapıldığını ifade eden Ak Partili Atmaca; "Kamu kaynaklarını yerinde ve verimli kullanmakla yükümlü olan Belediye Başkanı yaklaşık 1200 metrekare büyüklüğünde ve harcanan yaklaşık 700 bin TL tutarındaki halkın parasını heba etti. Bu israf ve iş bilmezliğin sorumlusu Belediye Başkanı ve yardımcıları ile sorumlu birim müdürlerine zimmet çıkarılmalıdır.
Halkın parasını bu şekilde plansız ve kaçak işlerde kullanarak kamu zararına sebep olmuşlardır. Kamu kaynaklarını bu şekilde heba eden, kamu zararına sebep olan, görevlerini kötüye kullanan Başkan ve yardımcıları hakkında yasal müracaatlar en kısa sürede gerekli merciler nezdinde yapılacaktır." şeklinde konuştu.