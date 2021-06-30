CHP'li Gaziemir Belediyesi'ne şok suçlama!

Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca, "Asli görevi kaçak yapı ile mücadele olması gereken Belediye Başkanı, görevini kötüye kullanarak kaçak yapı inşa etti. Ruhsatı olmayan bir inşaat ihale edilemez, ihale yapılmadan bu harcamalar hangi yöntemle, hangi koşullarda, kimlere yaptırılmıştır? Gaziemir Belediye Başkanı Arda, emrivaki yoluyla yapmaya çalıştığı 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatına Belediye Meclisinden onay alamadı. CHP Meclis üye sayısının çoğunlukta olmasına güvenerek İmar planının onaylanmasını beklemeden ve ruhsat almadan inşaatı kaçak olarak başlattı. Fakat işler istediği gibi gitmedi. Bayındırlık ve İmar Komisyonu ile Belediye Meclisinde, Başkana yakın Meclis Üyelerinin kabul oyuna rağmen, Belediye Başkanının meclise getirdiği plan değişikliği önergesi, Cumhur İttifakı Meclis Üyeleri ve bazı CHP Meclis Üyelerinin oy çokluğu ile ret edildi." dedi.