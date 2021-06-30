İBB'den şaka gibi açıklama! 'Gemileri arka plana attık karadan devam ediyoruz'

İBB'ye ait iki geminin iddia edildiği gibi müsilaj temizliğine katılmamasını manşetine taşıyan SABAH'ın haberi ses getirdi. İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne (İSTAÇ) bağlı İBB Dökü-1 gemisinin müsilaj temizliğine katılmaması, İBB Dökü-2 gemisinin ise birkaç kez göstermelik temizliğe katıldığının ortaya çıkması kamuoyunda geniş yankı buldu. İBB Dökü-1'in en son 11 Haziran'da, İBB Dökü- 2'nin ise en son 21 Haziran'da sinyal verdiği belirlendi. Ancak ortaya çıkan bu skandal karşısında İBB yönetiminden dün gün boyunca tek bir açıklama dahi gelmedi.