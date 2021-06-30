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Haberler Gündem Haberleri İmamoğlu 20 bin lira tazminat ödeyecek
Giriş Tarihi: 30.6.2021

İmamoğlu 20 bin lira tazminat ödeyecek

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na açtığı manevi tazminat davasında karar açıklandı. İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmada mahkeme, davacının 100 bin liralık tazminat talebini kısmen kabul ederek, 5 Haziran 2019'dan itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte 20 bin lira manevi tazminatın İmamoğlu'ndan alınarak davacı Yavuz'a verilmesine hükmetti. İmaoğlu adaylığı sırasında Ordu ziyaretinde Vali Yavuz'a "it" diyerek hakaret etmişti.
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İmamoğlu 20 bin lira tazminat ödeyecek
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