İnce'den Kılıçdaroğlu'na 'televizyonda tartışma' çağrısı: Partiden neden ayrıldığımı gel de anlat

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye gitti.

Merkezefendi ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki parti hizmet binası önünde parti üyeleri tarafından karşılanan İnce, burada düzenlenen açılış töreninde konuşma yaptı.

İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA: HAYDİ GEL TELEVİZYONA ÇIKALIM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu televizyonda açık oturuma katılmaya davet eden Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, "Yıllardır CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu çok haklı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı televizyona davet etti. Sayın Kılıçdaroğlu, eski genel başkanım, haklısınız davet etmekte. Sayın Kılıçdaroğlu, şimdi ben size bir teklifte bulunayım. Beraber televizyona çıkalım. Neden partiden ayrıldığımı, bir ben anlatayım bir de sen anlat. Bir de millet bunu bir dinlesin. Haydi gel." ifadelerini kullandı.

"DEMOKRAT AMCA GEL KARŞILIKLI KONUŞALIM"

"Yeni bir gelenek başlatalım" çağrısı yapan İnce, "Rakibiz biz. Madem Türkiye'nin 'demokrat amcası' sizsiniz. Madem demokrat amcalığa soyundunuz. Haydi, gelin televizyona. Karşılıklı konuşalım. Siz ikna ederseniz oyları siz alın. Ben ikna edersem ben alayım. Ben hazırım." diye konuştu.