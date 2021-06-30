İstinaftan flaş karar! Mübariz Mansimov'un 5 yıllık cezası onandı

Azerbaycanlı İş insanı Mubariz Mansimov Gurbanoğlu'nun Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandı. Davada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını sundu. FETÖ bağlantılarına ilişkin deliller aktaran savcı, Gurbanoğlu'nun FETÖ içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan cezalandırılması ve adli kontrolle tahliyesi talep etti. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi de mütalaa doğrultusunda Mart ayında karar verdi. Yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunan Gurbanoğlu "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 5 yıl hapse çarptırıldı. Mahkeme 'konutu terk etmemek' şeklinde 'ev hapsi' olarak da bilinen bir adli kontrole hükmetti.



HAPİS CEZASI ONANDI

Çıkan karara sanık Mubariz Mansimov Gurbanoğlu'nun avukatları itiraz etti. Davanın yerel mahkemede karara çıkmasının ardından dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne geldi. 3.Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararında hukuka aykırılığın bulunmadığını söyledi. İstinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Yani 5 yıllık hapis cezası onandı.



EV HAPSİ KALKTI, İSTANBUL'U TERK ETMEMEK GELDİ

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi bir değerlendirme daha yaptı. O da Gurbanoğlu'nun adli kontrolle tahliye edilmesi kararıydı. Dosyanın geldiği aşamayı dikkate alan daire, tedbirin hürriyeti kısıtlayıcı niteliğini dikkate alarak yerel mahkemenin verdiği 'ev hapsi' kararını kaldırdı. Yerine İstanbul sınırlarını terk etmemek şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Hakkındaki yurt dışına çıkış yasağının ise devamına hükmedildi.

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