Kaçak kürtaj merkezi davasında karar çıktı

İstanbul Florya'da ruhsatsız bir muayenehanede kürtaj yaptığı 6 haftalık hamile F.S'nin (40) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan şüpheliler hakkında mahkemeden karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanıklar Yelda Z., Burçhan A. ve Pınar K.'yı "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 4'er ay hapis cezası çarptırdı. Doktor Yelda Z. ve Burçhan A.'nın 3 ay süre ile doktorluk mesleğinin icrasından yasaklanmasına karar verildi. Sanıklar Yelda Z., Burçhan A. ve Pınar K.'nın "çocuk düşürtme" suçundan ise beraatlerine karar verildi. Sanık Serkan Ç.'nin de üzerine atılı "çocuk düşürtme" ve "kasten öldürme" suçlarından da beraatine karar verdi.



Florya'da 17 Ekim 2019'da ruhsatsız bir muayenehanede 6 aylık hamile F.S'nin, kadın doktor Yelda Z.'nin kendisine yaptığı kürtaj işlemi sonrası kalbi durdu. F.S. kalbi tekrar çalıştırılarak hastaneye kaldırılırken kürtajı yapan doktor Yelda Z., muayenehane sahibi doktor Burçhan A. ve hastaya anestezi yaptığı iddia edilen reklamcı Pınar K. tutuklandı. F.S. olaydan iki hafta sonra hastaneye yaşamını yitirdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede F.S'ye yapılan işlemlerin tıp kurallarına uygun olmadığı belirtilerek 2'si doktor 4 kişi hakkında "taksirle ölüme neden olma" ve "çocuk düşürtme" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi.



Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Pınar K. ve taraf avukatları katıldı.



Mahkeme heyeti, sanıklar Yelda Z., Burçhan A. ve Pınar K.'yı "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 4 yıl 4'er ay hapis cezası çarptırdı. Doktor Yelda Z. ve Burçhan A.'nın 3 ay süre ile doktorluk mesleğinin icrasından yasaklanmasına karar verildi. Sanıklar Yelda Z., Burçhan A. ve Pınar K.'nın "çocuk düşürtme" suçundan ise beraatlerine karar verildi. Sanık Serkan Ç.'nin de üzerine atılı "çocuk düşürtme" ve "kasten öldürme" suçlarından da beraatine karar verdi.